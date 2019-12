ÖVP: Die Anliegen der Kandidatinnen

Die Mattersburgerin Melanie Eckhardt ist Bürstenmacherin und kandidiert auf Platz 2 der Landesliste, die Landwirtin Carina Laschober-Luif kommt aus Pinkafeld und ist auf dem dritten Listenplatz zu finden, auf Platz 5 folgt die Wörterberger Friseurmeisterin und Bundesrätin Marianne Hackl.

Eckhardt möchte sich gegen die Aushölung der Ortskerne einsetzen. „Wir möchten bestehende Infrastrukturen nützen und die Ortskerne müssen für Betriebsansiedelungen attraktiv gemacht werden“, so Eckhart. Weiters müsse man sich der Herausforderung der Digitalisierung stellen: „Wir müssen die Chancen, die uns die Digitalisierung bringt, erkennen, nutzen, dementsprechend unterstützen und fördern. Für mich ist einer der größten Absatzmärkte für meine Produkte der Online-Verkauf“, so die Bürstenmacherin.

Leistungen der Bauern besser kommunizieren

Landwirtin Carina Laschober-Luif sind die bäuerlichen Familienbetriebe ein Anliegen. „Wir brauchen auch Anreize, dass Höfe übernommen werden, neue Vermarktungsideen und wir brauchen mehr Kommunikation mit den Konsumentinnen und Konsumenten, um unsere Leistungen auch der breiten Öffentlichkeit verständlich zu machen“, so Laschober-Luif. Dazu gehöre auch die Einführung eines eigenen „Burgenland-Siegels“.

Bundesrätin Hackl möchte sich gegen die Abwanderung im ländlichen Raum einsetzen – gelingen soll das etwa dadurch, dass Arbeitsplätze in der Verwaltung in den ländlichen Raum verlegt werden. Dies passiere bereits in Niederösterreich – mehr dazu in 500 Landesposten werden dezentralisiert. „Wir wollen den ländlichen Raum durch Dezentralisierung und Modernisierung der Verwaltung stärken – das muss auch im Burgenland vorangetrieben werden", so Hackl.