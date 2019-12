Einsatzserie in Oberwart setzt sich fort

Die Serie an Feuerwehreinsätzen in Oberwart reißt nicht ab. Nachdem die Helferinnen und Helfer am Wochenende mehrfach ausrücken mussten, wurden sie am Montag erneut zu einem Verkehrsunfall gerufen. Eine Person wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.