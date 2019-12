Petrik bekräftigt Wunsch nach Rot-Grün

Grünen-Landessprecherin und Spitzenkandidatin Regina Petrik formulierte bei der abschließenden Pressekonferenz über die auslaufende Legislaturperiode am Montag das Ziel für die Landtagswahl am 26. Jänner 2020. Man wolle so stark werden, dass man in ernsthafte Koalitionsverhandlungen für die Landesregierung infrage komme, so Petrik.

Regierungsbeteiligung als großes Ziel

„Wir wollen einiges voranbringen und das geht natürlich mit Regierungsverantwortung noch ein Stück zügiger, als in der Rolle einer Oppositionspartei. Wir wollen, dass es eine rot-grüne Landesregierung gibt – das ist unser Ziel“, sagte Petrik. Bei der letzten Landtagswahl 2015 erreichten die Grünen 6,4 Prozent der Stimmen und waren seither mit zwei Mandaten im Landtag vertreten.

Mit Kritik an der rot-blauen Landesregierung sparte die Grünen-Landessprecherin am Montag nicht. Es habe zu viele Alleingänge gegeben, so Petrik. Je länger eine Legislaturperiode gedauert habe, desto mehr sei nur mehr in den eigenen Zimmern, hinter verschlossenen Türen, ausgearbeitet und dann nur mehr auf den Tisch geknallt worden, sagte Petrik.

„Es wird keine türkis-grüne Landesregierung geben“

Übrigens: Eine Regierung mit der ÖVP schließt Petrik aus. „Landeshauptmann Doskozil wird Landeshauptmann bleiben. Die Frage ist, mit wem wird er koalieren? So wie es sich jetzt abzeichnet, wird er entweder mit den Blauen oder mit den Grünen in eine Landesregierung gehen. Wir wollen, dass es eine rot-grüne Landesregierung geben wird, und das ist unser Ziel. Es wird keine türkis-grüne Landesregierung im Burgenland geben. Ich weiß, dass das aus strategischen Gründen von anderen gerne gestreut wird, aber unser Ziel ist Rot-Grün im Burgenland“, so Petrik.

ORF

Bio-Wende, Ragweed oder Gatterjagd

Bei der Pressekonferenz am Montag wurde neuerlich betont, dass Klima- und Umweltschutz bei den Grünen nach wie vor an erster Stelle stehe. Vieles aus diesem Themenbereich sei in den vergangenen fünf Jahren umgesetzt worden. Dazu zähle etwa die Bio-Wende, die Vernichtung der Ragweed-Pflanze oder auch das Verbot der Gatterjagd im Burgenland. „Das ist jetzt gesetzlich festgesetzt, dass es ab 2025 keine Jagdgatter mehr im Burgenland geben wird“, so Grünen-Mandatar Wolfgang Spitzmüller.

Eingesetzt haben sich die Grünen in der laufenden Legislaturperiode auch für ein Verbot von Glyphosat. „Wir werden da natürlich auf Landes- und Bundesebene dranbleiben, weil unserer Meinung nach glyphosathaltige Mittel weder im privaten noch im landwirtschaftlichen Bereich etwas verloren haben“, sagte Spitzmüller. Zusätzlich zum Klima- und Umweltschutz wollen die burgenländischen Grünen auch in Zukunft weiter in der Sozialpolitik, der Kontrolle und Transparenz im Land arbeiten, hieß es am Montag.