Sven Karner neuer Feuerwehrdirektor

Landeshauptmann-Stellvertreter und Feuerwehrrefent Johann Tschürtz hat Montagvormittag den neuen Direktor vorgestellt. Sven Karner aus Rudersdorf ist Elektro- und Gebäudetechniker und hat das Masterstudium „Fire Safety Management“ der Donau-Uni Krems abgeschlossen. Karner ist verheiratet und Vater einer Tochter.

Karner war einer von sieben Bewerbern für das Amt des Landesfeuerwehr-Direktors. Die Objektivierungskommission habe laut Tschürtz den Rudersdorfer Karner an die erste Stelle gereiht. „Man muss im Katastrophenmanagement österreichweit zusammenarbeiten. Das sind die behördlichen Aufgaben, wo zwischen den Feuerwehren, dem Land und dem Bund koordiniert werden muss. Die behördlichen Aufgaben werden immer mehr. Wichtig ist, dass die Feuerwehr einen Ansprechpartner hat in allen behördlichen Bereichen – und da ist Sven Karner dafür prädestiniert“, so Tschürtz.

Seit 25 Jahren in der Feuerwehr engagiert

Die Aufgaben als Landesfeuerwehr-Direktor sind im neuen Feuerwehrgesetz niedergeschrieben. Sie sehen unter anderem die Erstellung von Vorlagen für Alarm- und Einsatzpläne vor, aber auch Richtlinien für den Löschwasserbedarf herauszubringen. Als „Hauptstück“ bezeichnet Karner die enge Zusammenarbeit mit dem burgenländischen Landesfeuerwehrverband.

ORF/Kurt Krenn

Das Feuerwehrwesen ist für Sven Karner nichts Unbekanntes: „Ich bin seit 25 Jahren leidenschaftliches Mitglied der Feuerwehr Rudersdorf-Ort und habe schon sehr früh Führungsaufgaben im Bezirksfeuerwehrkommando Jennersdorf wahrnehmen dürfen“, so Karner. Seit dem vergangenen Jahr ist Karner stellvertretender Bezirksfeuerwehrkommandant von Jennersdorf.

Dienstantritt am 7.Jänner

Karner hat in den vergangenen Jahren verschiedene Kurse im In- und Ausland in Sachen Brandschutz besucht und sein Fachwissen auch im Landesfeuerwehrverband eingebracht. Seinen Dienst wird Karner am 7.Jänner antreten.