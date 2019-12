Discobus: 2.000 Gäste mehr als im Vorjahr

Das Plus bei den Fahrten geht auf neue Fahrpläne und Sonderfahrten zu Großevents zurück. So kommt man etwa seit einigen Jahren mit dem Discobus zum Nova Rock-Festival in Nickelsdorf fahren – mehr dazu in Zum Nova Rock per Discobus.

Orte ohne Discobus-Partnerschaft werden angefahren

Ab Jänner können laut dem Discobus-Obmann Thomas Hoffmann burgenländische Jugendliche jeden Samstag nach Wien fahren, Zu den Linien im Bezirk Neusiedl am See kommen außerdem neue Linien dazu. Erstmals werden kommendes Jahr auch Orte angefahren, die keine Discobus-Partnergemeinden sind – um einen erhöhten Fahrpreis von fünf Euro. Der Normalpreis für Hin und Herfahrt beträgt zwei Euro.

Der Verein Discobus betreibt 13 Linien im Land – in Zusammenarbeit mit Blaguss im Nordburgenland und der Firma Südburg im Südburgenland. 87 Gemeinden machen mit. Der Bund fördert die Initative mit 170.000 Euro. Die Gemeinden bekommen 15 Prozent ihrer Kosten erstattet.