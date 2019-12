Notrufnummern für die Weihnachtszeit

Wen zu Weihnachten ein Gefühl der Einsamkeit überkommt oder wer statt einem Weihnachtsfest einen Weihnachtszwist erlebt, der kann mit einem Griff zum Telefon rund um die Uhr ein offenes Ohr erreichen: Unter der Nummer 142 (ohne Vorwahl) erreicht man kostenlos die Telefonseelsorge der katholischen und evangelischen Kirche. Auf der Homepage der Telefonseelsorge gibt es auch die Möglichkeit einer Online-Beratung.

ORF

Neben zwei angestellten Mitarbeiterinnen nehmen sich 81 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zeit für die Probleme ihrer Mitmenschen. Sie führen täglich 20 bis 30 Gespräche, zu Weihnachten seien es laut Petra Lunzer von der Telefonseelsorge spürbar mehr. „Was wir immer wieder hören, dass man in vielen Familien schon bereits im Vorfeld des Weihnachtsfestes sehr zerstritten ist und dass so das Fest gar nicht entspannt angegangen werden kann“, so Lunzer.

Auch für Menschen, die unter Einsamkeit leiden, ist die Telefonseelsorge von enormer Bedeutung. „Gerade die, die in den Feiertagen niemanden haben, klammern sich in dieser Zeit sehr ans Telefon. Sie wissen, dass jemand abhebt und für mich da ist“, so Lunzer. Die Anliegen der Anrufer werden anonym und vertraulich behandelt.

Notrufnummer 141: Infos über Ärzte und Apotheken

Wenn es sich nicht um einen seelischen Notfall handelt, dann ist man zu den Weihnachtsfeiertagen bei der Landessicherheitszentrale (LSZ) an der richtigen Stelle. Sie ist rund um die Uhr besetzt und bei ihr laufen alle wichtigen Notrufnummern – mit Ausnahme des Polizeinotrufs – auf.

ORF

„Die wichtigsten Notrufnummer sind dabei: Der Feuerwehrnotruf 122 und unter 144 der Rettungsnotruf. Es gibt über die Notrufnummern hinaus die Notrufnummer 141. Hier bekommt man darüber Auskunft, welcher Arzt Dienst hat oder welche Medikamente zur Verfügung steht, wenn man Medikamente braucht“ erklärt LSZ-Geschäftsführer Christian Spuller. Seit Mai gibt es außerdem unter der Telefonnummer 1450 eine telefonische Gesundheitsberatung.