Neues Betreutes Wohnen

Nicht daheim und dennoch nicht im Heim sei ein österreichweit einzigartiges Pilotmodell, hieß es am Freitag in Rohrbach, wo das „Betreute Wohnen neu“ vorgestellt wurde. Es soll die Lücke im Leistungsangebot zwischen dem „Betreuten Wohnen Plus“ und dem Pflegeheim schließen.

Zehn Stunden Betreuungszeit pro Tag

„Wir haben hier zehn Stunden pro Tag an Betreuungszeit – von der diplomierten Krankenschwester, zur Pflegefachassistenz und zur Heimhilfe. Das ist der große Unterschied – bisher hatten wir beim betreuten Wohnen Plus vier Stunden im Monat, also ein riesiger Unterschied in der Qualität der Betreuung“, so Christian Illedits (SPÖ).

ORF

Zielgruppe: Menschen mit Pflegestufe 1-3

Zielgruppe sind daher Personen, die bereits einen Betreuungsbedarf der Pflegestufe zwischen eins und drei haben: „Es ist eine Option für Menschen die eine Betreuung brauchen und die ihren eigenen Haushalt nicht mehr ganz selbstständig bewältigen können“, so Illedits.

Fertigstellung Mitte 2021

Die Gemeinden Draßburg, Rohrbach, Schattendorf und Sieggraben im Bezirk Mattersburg bilden die Modellregion. In diesen Gemeinden werden von der OSG spezielle Wohneinheiten mit Gemeinschaftsräumen errichtet: „Wir werden unmittelbar nach Ostern in allen genannten Gemeinden mit dem Bau beginnen und Mitte 2010 alle Projekte fertigstellen und übergeben. Die Wohnungen werden zwischen 45 und 60 Quadratmeter sein, und es wird ein eigenes Finanzierungsmodell geben für diese Wohnungen, um die Wohnungen leistbar zu machen“, so OSG-Geschäftsführer Alfred Kollar.

ORF

Betreuung durch Arbeitersamariterbund

Die Betreuung der Bewohner wird vom Arbeitersamariterbund übernommen. Die gesamte Koordination wird über das Pflegekompetenzzentrum Draßburg abgewickelt. „Dort ist ständig ein diplomiertes Pflegepersonal zur Verfügung. Wenn ein Notfall eintritt, ist sofort jemand vorhanden, tagsüber wird besucht, 24 Stunden sind unsere diplomierten Pflegekräfte für die Versorgung unterwegs“, betonte der Präsident des Arbeitersamariterbundes Johann Grillenberger.

Das Land will das Pilotprojekt in der Startphase mit 400.000 Euro unterstützen. Im Jahr 2021, wo das Burgenland sein 100-jähriges Bestehen feiert, soll alles fertig sein.