Schuldiskussionen: Winkler nimmt Stellung

Konkret wäre es dabei um drei Diskussionsveranstaltungen gegangen – dafür hätte das Land rund 70.000 Euro in die Hand nehmen müssen. Außerdem betonte die Landesrätin neuerlich, dass man den Wahlkampf nicht in die Schulen tragen wolle.

Winkler: „Man kann hier nicht von Demokratie sprechen“

„Es ist einfach so, dass wir das eben sachlich durchführen wollten. Der Hauptgrund ist auch: Wir haben rund 11.500 Schülerinnen und Schüler – das ist eine wirkliche hohe Anzahl im AHS-Bereich, BMHS-Bereich, und in diesen Schuldiskussionen wären nur 2.500 Schülerinnen und Schüler anwesend gewesen. Das ist nicht viel im Vergleich zu den gesamten Schülerinnen und Schülern. Das heißt, man kann hier nicht von einer Demokratie sprechen“, so Winkler.

ORF/Mario Kanitsch

Winkler: „Kann keine Schuldiskussionen verbieten“

„Alleine die Kosten, und das ist mir auch wichtig zu betonen, die hier anberaumt waren, mit 70.000 Euro, dazu hat es meine Absage gegeben. Weil ich das nicht einsehe, dass wir mit Steuermitteln Wahlkampf in den Schulen veranstalten. Das war der Hauptgrund der Absage und ich möchte das noch einmal erwähnen, ich kann keine Schuldiskussionen verbieten. Das steht mir nicht zu. Es kann natürlich im Rahmen der Schulautonomie gemacht werden“, sagte Winkler. Die Kosten dafür müsste dann aber auch der Veranstalter, also die jeweilige Schule, oder Organisation, selbst tragen.

Abgesagt wurde somit einzig eine von den Schülervertretern gewünschte Veranstaltungsreihe. Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz sagte auf Nachfrage des ORF Burgenland auch, dass die Abhaltung von Schülerdiskussionen in den Schulen, einzig und allein von den Schulleitern genehmigt, beziehungsweise abgesagt werden könne.

Demokratieoffensive weiter forcieren

Seitens des Landes wolle man jedenfalls weiter an der Demokratieoffensive, unter anderem mit Politbarometer und geplanten Chats mit Landesvertreterinnen und Vertretern, festhalten. Über die Wahlkampfzeit werde die Offensive nun ausgesetzt, sagte Landtagspräsidentin Verena Dunst. Nach der Wahl wolle man sie aber so schnell wie möglich wieder aufnehmen, so Dunst.