Packerlflut vor Weihnachten

Tausende Pakete werden in der Paketbasis in Neudörfl täglich sortiert. In den letzten Tagen vor Weihnachten ist besonders viel los. 120 Mitarbeiter sind damit beschäftigt – 90 davon als Zusteller. „Die Zusteller kommen natürlich sehr dran. Also, es ist was los – aber sie schaffen es“, so der Leiter der Post-Paketbasis Neudörfl Reinhard Müller.

Die Halle gleicht einem Hindernisparcours – Pakete wohin man blickt. Täglich sind es rund 15.000 bis 17.000 Pakete. Vor Weihnachten seien rund ein Drittel mehr Pakete als unter dem Jahr, sagte Müller. Von Neudörfl aus wird in fünf Bezirke in Niederösterreich und dem Burgenland zugestellt: Baden, Neunkirchen, Wiener Neustadt, Mattersburg und Eisenstadt.

ORF

Bis zu 200 Pakete pro Tag

Einer dieser Zusteller ist Csaba Yoo. Er arbeitet bereits seit sieben Jahren für die Post und ist zuständig für die Gemeinde Neudörfl. „Momentan habe ich schon 160 Pakete. Es kann sein, dass ich bis zu 200 Pakete am Tag ausliefere“, so Csaba.

Ab sechs Uhr früh sortiert der Postzusteller seine Pakete. Kurz vor acht Uhr ist er damit fertig – das Auto ist voll beladen. 190 Pakete waren es am Donnerstag. Geliefert wird an Unternehmen und Haushalte. Damit alle Packerl rechtzeitig unter dem Christbaum landen, heißt es für Csaba Yoo Überstunden schieben.

ORF

Endspurt vor den Feiertagen

„Wir haben wegen Weihnachten 30, 40 Prozent mehr Pakete pro Tag. Im Vergleich zum vorigen Jahr haben wir jetzt schon um zehn bis zwölf Prozent Steigerung. Jetzt haben wir jeden Tag Überstunden, aber das muss man aushalten“, so der Post-Paketzusteller.

Österreichweit hat sich die Anzahl der von der Post zugestellten Pakete in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. 2009 waren es rund 50 Millionen – heuer werden 125 Millionen Pakete erwartet. Der Countdown läuft – bald ist Heiliger Abend. Bis dahin haben die Zusteller noch alle Hände voll zu tun.