Aufregung um Schuldiskussionen

Schülervertreter aller Parteien – ausgenommen ist die SPÖ – traten am Donnerstagvormittag gemeinsam mit Eltern- und Lehrervertretern vor die Presse. „Es ist fatal Jugendlichen die Möglichkeit zu nehmen die Fragen zu stellen, die sie brennend interessieren – Demokratie zu leben und Politik hautnah mitzuerleben. Diese Schuldiskussionen waren für Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit der aktiven Teilnahme am politischen Geschehen – die Möglichkeit die Politikerinnen und Politiker näher kennenzulernen und die Möglichkeit die Themen von morgen mitzugestalten“, so Landesschülervertreter Pascal Kettenhummer.

SPÖ-Bildungslandesrätin Daniela Winkler sprach sich gegen die üblicherweise vor Wahlen stattfindenden politischen Diskussionen an den Schulen aus. Gegenüber der Austria Presse Agentur sagte sie, dass man stattdessen auf die Elefantenrunde des ORF Burgenland am 16. Jänner zurückgreifen werde. Diese soll am Tag danach in den Klassenzimmern angeschaut und diskutiert werden. Damit wolle man für eine „Gleichbehandlung“ der Schüler und Schulen sorgen, so Winkler.

Kritik an der Entscheidung

Auch der Regierungspartner, die Freiheitlichen, kritisieren diese Entscheidung. „Das Wahlalter wurde gesenkt. Der Landtag hat eine Demokratieoffensive für die Jugend organisiert. Bei Sonntagsreden sprechen Politiker jeder Farbe von der Wichtigkeit der Jugend und der Wichtigkeit die Jugend auch in die Politik miteinzubeziehen. Wenn man dann österreichweit sieht, dass die Bildungsdirektionen für Klimademos einen ganzen Schultag freigeben, dann wird es wohl nicht daran scheitern, dass man eine eineinhalb bis zweistündige Podiumsdiskussion auch an Schulen durchführt“, so Konstantin Langhans von der Freiheitlichen Jugend.

Das Aus für Schuldiskussionen kommt auch für die Vorsitzende der sozialistischen Jugend im Burgenland etwas überraschend. „Ich muss auch ganz stark betonen, dass wir das natürlich auch kritisch sehen. Wir würden uns auch wünschen, dass es Podiumsdiskussionen gibt, aber das ganze Jahr über. Nur kurz vor den Wahlen immer wieder Podiumsdiskussionen zu machen, ist nicht mein Demokratieverständnis und auch nicht mein Verständnis, wie man Politik in die Schule bringt“, so SJ-Vorsitzende Lejla Visnjic.

Landesrätin Winkler nimmt am Freitag dazu Stellung

Am 15. Jänner wird in Deutschkreutz jedenfalls eine eigene Schüler-Podiumsdiskussion mit Vertretern der wahlwerbenden Parteien stattfinden. ÖVP, Grüne, Liste Burgenland und NEOS haben ihr Kommen bereits zusagt. Bildunglandesrätin Daniela Winkler möchte zu den abgesagten Schuldiskussionen am Freitagvormittag in einer Pressekonferenz Stellung nehmen.