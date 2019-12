Integrationspreis zum zweiten Mal verliehen

„Viel-Stimmig“ – das ist der Name einer Zeitung, die von Asylwerberinnen und Asylwerbern geschrieben wird. Mit diesem Projekt will die Initiative „Region Neusiedler See hilft“ Zuwanderern eine Stimme geben. Das Projekt wurde mit dem Integrationspreis ausgezeichnet. Der Preis ist mit 1.000 Euro dotiert.

Genauso wie der Kinder- und Jungendintegrationspreis. Den teilen sich die Volksschule Forchtenstein für den Jahresschwerpunkt „Respekt und Wertschätzung an Schulen“ und eine Kooperation zwischen der Sportinitiative „Integration Boxen Burgenland“ und dem SOS Kinderdorf Eisenstadt. Ziel der Kooperation ist es neben dem Sport, soziale Werte wie Respekt und Toleranz zu vermitteln.

Integration in kleinen Einheiten

Integration in kleinen Einheiten stattfinden zu lassen, sei der richtige Weg, so Soziallandesrat Christian Illedits (SPÖ). „Wir haben eigentlich auch eine sehr hohe Akzeptanz und eine sehr hohe Integrationsquote, wenn man das so bezeichnen kann. Ich denke, dass es auch nachweislich ist, dass vielerorts – was für mich das Wichtigste ist – soziale Inklusion passiert. Das ist die Akzeptanz des Individuums des Menschen, der so wie er zu uns kommt, in der Gesellschaft voll akzeptiert und integriert wird“, so Illedits.

Der Würdigungspreis geht heuer an Ingrid Kornberger, die im Bezirk Jennersdorf ehrenamtlich tätig ist. Die Integrationsbeauftragte Sanya Neinawaie antwortete auf die Frage, ob Integration ohne dem Engagement von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern funktionieren würde, dass es im ländlichen Raum nicht passieren würde. „Man baut eher Kontakt zur einheimischen Bevölkerung auf, wenn man die Menschen schon persönlich kennt. Aus diesem Grund sind die freiwilligen Helfer in den Ortschaften irrsinnig wichtig, weil sie dementsprechend mit den Personen, wenn man sich schon kennt, zum Beispiel Deutsch üben und ihnen behilflich sein können“, so Neinawaie.