Gernot Schaller: Zurück ins Leben

Gernot Schaller arbeitet als Schuhmacher in Eisenstadt und repariert in seiner Freizeit Schuhe in seiner eigenen Werkstatt. Das Leben des 49-Jährigen veränderte sich vor zwölf Jahren am 21. Dezember 2007 drastisch. Der damals 37-Jährige arbeitete als Maschinenführer in Neudörfl und wurde kurz vor Weihnachten von einem 16 Tonnen schweren Stapler überrollt.

„Er hat mich vermutlich nicht gesehen. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht gesehen. Dadurch, dass es ein großer, schwerer, unübersichtlicher Stapler ist, ist er mir mit dem Hinterrad über die Beine gefahren, über die Sprunggelenke und der Oberschenkel ist sofort gebrochen“, schilderte Schaller den Unfall.

Schwere Beinverletzungen

Mit schweren Beinverletzungen wurde Schaller ins Krankenhaus nach Wiener Neustadt gebracht. Die ganze Tragweite seines Unfalls war ihm anfangs nicht bewusst. „Im Spital habe ich mir gedacht, dass das wieder wird und ich in drei bis vier Wochen wieder laufen kann. Zu Hause war ich dann auf den Rollstuhl angewiesen und die kleinsten Dinge waren ein Problem. Ich habe gemerkt ich brauche Hilfe, zum Beispiel beim Duschen“, so Schaller.

Neuer Job mit 42 Jahren

Gernot Schallers linkes Bein ist seit dem Unfall aufgrund des Oberschenkelhalsbruches verkürzt, die Sprunggelenke sind steif und er kann die Fersen beim Gehen nicht auf den Boden absetzen. Nach der viermonatigen Rehabilitation in der AUVA-Klinik in der Steiermark eroberte sich Schaller seine Mobilität zurück, aber dass er einen neuen Beruf braucht, stand auch fest. Er hatte die Möglichkeit die Lehre zum Schuhmacher zu machen – mit damals 42 Jahren. „Die alten Berufe haben mich immer schon interessiert. Es ist ein schöner Beruf, man kann viel machen, er ist vielfältig“, sagte Schaller.

Wenn Gernot Schaller nicht Schuhe repariert, verbringt er seine Freizeit mit seiner Lebensgefährtin Gabi und den Enkelkindern. Er möchte Menschen, die sich nach einem Unfall neu orientieren müssen, Mut zu sprechen. Einfach sei so ein Unfall für niemanden, aber der Weg zurück kann gelingen, so Schaller.

Bei der AUVA sind rund 320.000 Unternehmen und über fünf Millionen Personen gesetzlich gegen die wirtschaftlichen, gesundheitlichen und sozialen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten versichert.