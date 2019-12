SPÖ: Grenzkontrollen weiter notwendig

Eine der wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen seien die Kontrollen an den Grenzen, so SPÖ-Sicherheitssprecher Ewald Schnecker: „Wir stehen zu den Grenzkontrollen, weil es die derzeit bestmögliche Lösung ist.“ Im Bereich der Exekutive forderte der Sicherheitssprecher mehr Personal, das ausgebildet werden muss, um den Personalstand zu halten. Positiv bewertet er die Arbeit der Feuerwehren und der Rettungsdienste. Insgesamt sei man mit der Sicherheitslage im Burgenland zufrieden, schließlich zähle man zu den sichersten Regionen Europas.

ORF/Astrid Wibmer

Fokus auf Migration und Zuwanderung

SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst unterstrich den „eigenständigen Weg“ der SPÖ Burgenland: „Die SPÖ Burgenland geht auch in vielen Bereichen eigenständige Wege, die sich von anderen Sozialdemokratien abheben“. Neben einer starken sozialpolitischen Ausrichtung liege der Fokus der Partei stark auf Migration und Zuwanderung, so Fürst.

Werte und Normen müssen respektiert werden

„Integration vor Zuzug“ sei das klare Motto der SPÖ Burgenland. Wer Werte und Normen respektiere, sei zu fördern, so Fürst, der den humanistischen Ansatz der SPÖ unterstreicht. „Wer aber gleichzeitig hier lebt und demonstriert, dass er mit den Regeln nichts zu tun haben will, straffällig wird, auch die Normen und Werte unserer Gesellschaft nicht akzeptiert, der soll das Land wieder verlassen.“ Darüber hinaus sei die Diskussion um Asyl und Zuwanderung differenziert zu führen. Wenn ein Asylbescheid negativ ausfalle, sei klar, dass diese Menschen wieder in den sicheren Drittstaat gebracht werden müssten.