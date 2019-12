BUZ Neutal: 162 Jugendliche ausgebildet

Im heurigen Jahr haben in Summe 162 Jugendliche an diversen Kursen im BUZ teilgenommen. 111 davon konnten weitervermittelt werden – zu einer Lehrstelle, einem Arbeitsplatz oder zu weiterführenden Ausbildungsmaßnahmen. Das sei eine erfreuliche Erfolgsquote, wie Christian Vlasich, der Geschäftsführer des burgenländischen Schulungszentrums, betonte: „77 Prozent Erfolgsquote – das spricht für sich. Wir können immer nur versuchen unseren Teil dazuzugeben. Wir versuchen die Jugendlichen zu begleiten, anzuleiten, zu motivieren und sie auf die Arbeitswelt vorzubereiten.“

ORF

Überbetriebliche Lehrlingsausbildung

Angeboten wird im BUZ unter anderem die sogenannte überbetriebliche Lehrlingsausbildung. In Neutal können Jugendliche Lehren in sämtlichen handwerklichen Berufen, im Dienstleistungssektor sowie in der Metall- und Elektrotechnik absolvieren. Dadurch soll dem Lehrstellenmangel entgegengewirkt werden, hieß es bei der Pressekonferenz. Ein Schwerpunkt bei der Arbeit mit Jugendlichen liegt in der Berufsorientierung.

Illedits: „Junge Menschen früher mit Berufen konfrontieren“

„Es wird auch eine meiner zukünftigen Aufgaben sein, diese Berufsorientierung noch weiter zu forcieren, noch weiter zu perfektionieren und früher beginnen zu lassen. Also ich bin der Meinung, dass man viel früher die jungen Menschen, die Kinder, mit Berufen konfrontieren muss, ihnen Berufe zeigen muss, näherbringen muss, dass auch Handwerk tatsächlich goldenen Boden hat“, sagte der zuständige Landesrat Christian Illedits (SPÖ).