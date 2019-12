2.100 „Rescue Kids“ im Burgenland

Die Lebensretter von morgen sind im Volksschul- und Teenageralter. Sie engagieren sich in ihrer Freizeit in Blaulicht-Organisationen und erhielten als Dankeschön einen Gutschein für einen Besuch im Familypark St. Margarethen, der das Projekt „Rescue Kids“ – „Kinder retten“ ebenfalls unterstützt. Alleine in der Jugendfeuerwehr sind laut Landesfeuerwehrkommando Burgenland etwa 1.900 Freiwillige zwischen zehn und 16 Jahren aktiv.

Tschürtz: „Wichtig, dass man Jugend wertschätzt“

„Es ist so, dass der Jugend deshalb Danke gesagt werden muss, weil man stolz sein kann, dass sich die Jugend so engagiert. Es ist wichtig, dass man die Jugend wertschätzt. Und die Jugend ist die, die das System aufrecht erhält“, so Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ).

2.100 Kinder und Jugendliche engagieren sich

Etwa 2.100 Kinder und Jugendliche sind im Burgenland ehrenamtlich aktiv. Sie trainieren für die österreichische Wasserrettung, lernen wie man hilft im Samariterbund Burgenland oder interessieren sich für die Arbeit der österreichischen Hundebrigade.

Pirringer: „Kinder sind mit Begeisterung dabei“

„Die Jugendlichen zu bekommen, ist gar nicht so schwierig. Kinder sind mit Begeisterung dabei, wenn man ihnen Dinge spielerisch näherbringt. Viel schwieriger ist es, einen Bestand an Betreuern zu generieren, weil eine Kinder- oder eine Jugendgruppe über Jahre zu führen ist gar nicht so einfach“, sagte die Präsidenten des burgenländischen Roten Kreuzes Friederike Pirringer. Alle Vertreter der Blaulicht-Organisationen betonten die Wichtigkeit der Jugendarbeit und bedankten sich bei den Lebensrettern von morgen.