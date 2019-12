Spracherhalt: Kinder lernen Romanes

Derzeit nehmen noch wenige Kinder am Romanes-Unterricht in Oberwart teil, doch die Kinder sind mit viel Motivation dabei. Romanes ist eine alte und exotische Sprache. Sie hat ihre Wurzeln in Indien, die Roma haben die Wörter von dort mitgenommen. Im Burgenland-Romanes sind sie immer noch lebendig. „Es gibt ein Vokabular von 500 Wörtern, die auch Inder verstehen“, erklärt Emmerich Gärtner-Horvath vom Verein Roma-Service.

Minderheitenschulgesetz

Romanes ist heute ein Mix aus Indisch und Griechisch mit modernen Lehnwörtern und unzähligen regionalen Dialekten. Die Sprache der Burgenland-Roma gibt es erst seit 30 Jahren in schriftlicher Form. Nach dem Minderheitenschulgesetz haben alle burgenländischen Kinder das Recht auf Unterricht in einer Volksgruppen-Sprache.

Gerade bei Romanes ist es gar nicht so leicht dieses Recht umzusetzen. „Eine Herausforderung war, dass wir kein Lehrpersonal haben, das den Romanes-Unterricht machen könnte. Hier arbeiten wir ganz eng mit dem Volksgruppenverein zusammen“, so Karin Vukmann-Artner von der Bildungsdirektion.

Romanes an zwei Schulen

Dem Engagement des Roma-Service ist es zu verdanken, dass Romanes heuer wieder an zwei Schulen in Oberwart, der Volksschule und der Mittelschule, als unverbindliche Übung angeboten werden kann. „Es ist auch ganz wichtig, dass auch jedes Kind, ein Angehöriger der Volksgruppe, über seine Geschichte Bescheid wissen soll und auch über die Sprache. Es gehört zur Identität, es stärkt das Selbstbewusstsein“, so Gärtner-Horvath.