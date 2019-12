Einigkeit bei rot-blauer Regierungsbilanz

Vor 2015 sei es noch ein Tabu gewesen mit Blau zu koalieren, sagte Landeshauptmann Doskozil bei der Pressekonferenz am Dienstag. Man habe im Burgenland jedoch einen „pragmatischen Weg gewählt“ und man habe sich gefragt „was das Beste für die Burgenländerinnen und Burgenländer“ sei.

„Und das Beste ist, wenn man sich inhaltlich findet, dass nicht gestritten wird“, so Doskozil. „Das haben wir bis dato zustande gebracht. Wir sind eine Regierung, die fair miteinander umgeht, die auf Augenhöhe agiert und nicht streitet.“

Kritik an Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene

Auch bei den türkis-grünen Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene werde derzeit versucht mediale Aufmerksamkeit zu erreichen und „den Koalitionspartner subtil in einem schlechten Licht“ darzustellen, so Doskozil weiter. „Das haben wir im Burgenland viereinhalb Jahre lang nicht gemacht und wir werden es auch jetzt vor dem Wahlkampf nicht machen.“

ORF

„Haben gehalten, was wir versprochen haben“

Man habe gehalten, was man versprochen habe. Als Beispiele nennt Doskozil etwa den Mindestlohn – mehr dazu in Mindestlohn im Landesdienst vor Beschluss, die Biowende, den Gratis-Kindergarten – mehr dazu in Gratis-Kindergarten: Mehr Geld für Gemeinden oder den Pflegeplan – mehr dazu in Pflegeplan vor Umsetzung.

Was passiert nach der Wahl?

Eine Verlängerung der Koalition nach der Landtagswahl am 26. Jänner sei trotz des Lobes und des gegenseitiges Respekts dennoch nicht fixiert, erklärte Doskozil. „Für mich persönlich gibt es zwei ganz wichtige Voraussetzungen: Auf der einen Seite natürlich die inhaltliche Übereinstimmung. Aber auf der anderen Seite natürlich das Vertrausenverhältnis.“

„Klimapolitik mit Hausverstand“

Für die künftige burgenländische Landesregierung sei es jedenfalls sehr wichtig, sich mit wichtigen klimapolitischen Fragen auseinanderzusetzen.

„Man muss dieser Thematik mit Hausverstand begegnen. Mir ist schon klar, wir haben jetzt so einen Hype. Klimapolitik ist modern. Je höher die Benzinpreise, desto besser kommt mir vor. Aber ich glaube, man muss schon ausgewogen agieren, speziell hier im Burgenland. Man muss eine Klimapolitik für und mit der Bevölkerung machen“, so Doskozil. Und er stellt die Frage: „Wie stellt man sich das in strukturschwachen Regionen vor? Wo man nur davon abhängig ist, dass man auspendeln muss? Auch ein grüner Verkehrsminister wird im südlichsten Burgenland keine Schienen bauen können. Wie sollen diese Menschen in die Arbeit fahren können?“

Tschürtz: „Wir sind Umsetzungsstaatsmeister“

Auch Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) betonte die gute Zusammenarbeit mit der SPÖ im Burgenland. „Ich sage auch ganz klar, dass wir uns derzeit ein bisschen von der Bundespolitik abkoppeln, denn der Weg im Burgenland ist ein anderer. Wir sind Umsetzungsstaatsmeister österreichweit“, so Tschürtz.

Er betont, dass im Bereich der Sicherheit viel getan worden sei. Man habe etwa die Landessicherheitszentrale neu organisiert und ein neues Feuerwehrgesetz eingeführt – mehr dazu in Neues Feuerwehrgesetz ab Jänner 2020.

„Landtagswahl wird Bewertungswahl“

Die Landtagswahl werde aus Tschürtz’ Sicht eine „Bewertungswahl“, wo der rot-blauen Regierung ein Zeugnis ausgestellt werde. „Da kann man jetzt über die Noten streiten, welche Noten werden wir kriegen? Befriedigend wäre schon ganz super, aber ich bin sicher, dass man erkennt, dass wir trotz aller Investitionen einen Schuldenabbau vorantreiben. Und ich glaube, dass das Zeugnis gar nicht so schlecht ausfallen wird“, so Tschürtz.