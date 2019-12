Chronik

Sicherheitsinsel für Günseck

Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) hat am Montag in Günseck (Bezirk Oberwart) eine sogenannte „Blackout-Sicherheitsinsel“ vorgestellt. Für Ausnahmesituationen wurde in jeweils einem Gebäude in jeder Gemeinde des Burgenlandes eine derartige Sicherheitsinsel eingerichtet.