SPÖ präsentiert Wahlprogramm

„Wir beginnen genau dort, wo wir mit dieser Legislaturperiode enden“, sagte SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst. Man wolle bei zentralen Projekten wie der Bio-Wende, dem Mindestlohn und dem Zukunftsplan Pflege ansetzen und diese „konsequent weiterentwickeln“. Thematisch reiche das Wahlprogramm von „guter Arbeit und fairen Einkommen“ über Natur- und Klimaschutz, Wirtschaft, Soziales, Bildung, Sicherheit, Tourismus und Infrastruktur bis hin zu „Land zum Leben“.

ORF

Mit dem Mindestlohn habe man ein Einkommen geschaffen, „mit dem ein vernünftiges Auskommen garantiert ist“, sagte Heinz Kulovits, Landesvorsitzender der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst. Er betonte auch, dass mehr Einkommen die Kaufkraft stärke. „Darum verstehe ich auch nicht diese Angst der Wirtschaft vor diesen 1.700 Euro netto, zumal letztlich dieses Einkommen wieder der Wirtschaft zugute kommt, weil damit Konsum betrieben wird“.

Intensivwahlkampf ab 3. Jänner

Beim Landesparteivorstand wurden auch weitere Details für die Landtagswahl am 26. Jänner 2020 besprochen. Bis zum 3. Jänner würden die Wahlkampfaktivitäten nach außen hin etwas zurückgeschraubt, so SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Dax. Der Auftakt für den Intensivwahlkampf erfolgt dann am 3. Jänner unter dem Motto „Burgenland pur“ in der Informhalle Oberwart.