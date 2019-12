Regina Petrik auf Jobtour bei Raaberbahn

Regina Petrik geht für die Grünen neuerlich als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl am 26. Jänner 2020 – mehr dazu in Landtagswahl: Grüne stellen Kandidaten vor. Seit Anfang 2014 taucht die Landessprecherin im Rahmen ihrer Jobtour „Regina will’s wissen“ auch regelmäßig in verschiedene Arbeitswelten ein – als Angestellte oder als Praktikantin, je nach Möglichkeit.

ORF

Praktikum vor vorgezogenem Wahltermin geplant

Im Dezember absolviert Petrik für einige Tage ein Kurzzeitpraktikum bei der Raaberbahn. Ihr Arbeitstag begann am Montag am Bahnhofsschalter in Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung). Dieses Praktikum habe nichts mit dem Wahlkampf zu tun, sagte Petrik. Das sei schon geplant gewesen, bevor die Landtagswahl vorverschoben worden sei, sagte Petrik. „Es ist bekannt, dass ich ein- bis zweimal im Jahr so ein Praktikum mache“, so die Landessprecherin der Grünen.

„Möchte Arbeitsalltag besser kennenlernen“

Insgesamt drei Tage verbringt Regina Petrik im Dezember bei der Raaberbahn, etwa als Lokführerin oder Sicherheitstechnikerin. Hauptgrund für das Praktikum sei das Thema öffentlicher Verkehr. „Ich setze mich politisch sehr für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs ein und da nochmal mehr für den Ausbau der Schiene. Da war es für mich einmal an der Zeit, das auch einmal von der anderen Seite zu sehen. Ich will auch sehen, wie so ein Betrieb läuft. Woran muss man eigentlich denken, bevor man in Verhandlungen tritt und wie geht es den Leuten in so einem Betrieb“, so Petrik.

ORF

Nach ihrem Kurzzeitpraktikum bei der Raaberbahn schaltet Petrik dann auch offiziell wieder in den Wahlkampfmodus. Die Grünen wollen ein Mandat im Landtag dazugewinnen und gerne auch in die nächste Landesregierung. Jeder, der in die Politik gehe, würde auch mitgestalten wollen. Es sei gesetzt, dass die SPÖ den ersten Platz erringen werde und damit auch Hans Peter Doskozil Landeshauptmann bleibe. „Jetzt ist die Frage, wer Koalitionspartner wird. Und da sind wir natürlich für Verhandlungen bereit“, sagte Petrik.