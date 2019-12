Chronik

Trio auf Diebestour erwischt

Ein Detektiv hat am Samstag in einem Einkaufszentrum in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) ein mutmaßliches Diebestrio auffliegen lassen. Zwei Männer und eine Frau sollen laut Polizei in vier Geschäften eines Einkaufszentrums Kosmetikartikel, Parfum und Kleidung gestohlen haben.