Sternsinger aus Ollersdorf beim Papst

Ende Dezember brechen die vier lang gedienten Sternsinger zwischen 17 und 19 Jahren in Richtung Rom auf – gemeinsam mit hunderten anderen Sternsingern aus ganz Europa. „Ich war zunächst sehr überrascht und dann hab ich mich sehr geehrt gefühlt“, sagt Sascha. „In dieser Gruppe sind wir schon seit fünf Jahren unterwegs. Und es macht uns sehr viel Spaß“, sagt Maximilian.

Ollersdorfer als österreichische Vertreter

Matthias Csar, Sascha Kranz, Dominik Pabst und Maximilian Toth sind seit Jahren als Sternsinger in Ollersdorf (Bezirk Güssing) unterwegs. Und dieses jahrelange Engagement gehört eben belohnt. Daher ist die Wahl der Dreikönigsaktion im Burgenland eben auf die vier Burschen aus dem Südburgenland gefallen. Sie werden als Vertreter Österreichs zum Neujahrsgottesdienst mit Papst Franziskus nach Rom reisen.

ORF/Sabine Lentsch

Begleitet werden sie von Sarah Holper-Mühl von der Katholischen Jugend und Jungschar. „Wenn man Österreich vertreten darf, bedeutet das schon was ganz Großes. Und vor allem, wenn man solche Jugendlichen hat, die jedes Jahr da sind, dann ist das was Besonderes. Sie haben es sich verdient“, sagt die Betreuerin.

Abfahrt am 30. Dezember

Gereist wird per Bahn – am 30. Dezember. In Rom gibts dann Besichtigungstouren, Treffen mit Sternsingern aus anderen Ländern, Messen und Italien zum Essen. Fix ist auf jeden Fall die Messe zum Jahresbeginn mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche. „Es wird sicher noch ein besonderes Zuckerl – vielleicht eine Audienz“, meint Sarah Holper-Mühl.

„Wenn das einen religiösen Hintergrund hat für einen, ist das schon was Bedeutendes, weil das nicht viele Leute erleben", sagt Maximilian. Und es wird ein einmaliger Start in ein neues Jahr“, so Dominik. „Wenn man gleich einmal am Anfang vom Jahr den Papst sieht, kann das sicher nur Gutes heißen“, freut sich Sascha.