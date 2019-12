Chronik

Einbruch in Adventdorf und Kirche

In Neusiedl am See ist ein bisher unbekannter Täter in der Nacht auf Samstag zuerst in Punschhütten im Adventdorf und in weiterer Folge in die Sakristei der Pfarrkirche eingedrungen. Er musste aber ohne Beute flüchten.