„Jahresrückblick“ im Hauptabendprogramm

In 49 Minuten Sendezeit gibt es das Jahr 2019, 365 Tage – im Schnelldurchlauf: Arbeiterkammer-, EU-Wahl und eine ungeplante Nationalratswahl in Folge der Ibiza-Affäre, ein Landeshauptmannwechsel – Hans Peter Doskozil löst Hans Niessl nach 19 Jahren im Amt ab. Im Jahr 2019 feierten wir das 60-jährige Priesterjubiläum von Altbischof Paul Iby, waren dabei als auf dem Neusiedler See in Mörbisch vier Ausflugsschiffe in Flammen aufgegangen sind und haben bei der „Großen Burgenland Tour“ wieder Wind und Wetter standgehalten.

Großes Publikumsinteresse für regionale Berichterstattung

Lokale Berichtserstattung stoße beim Publikum auf sehr großes Interesse, sagte ORF-Burgenland-Chefredakteur Walter Schneeberger. Der ORF habe sich dazu entschlossen, dass man heuer in das echte Hauptabendprogramm gehe – am Abend, ab 20.15 Uhr, der Jahresrückblick – Was war los im Burgenland 2019, so Schneeberger. Moderiert wird die Sendung von Elisabeth Pauer und Martin Ganster. Als Gäste im Studio erwarten wir den Politologen Peter Filzmaier, Amadeus-Gewinnerin „Die Mayerin“ und die 17-jährige Schwimmerin Lena Grabowski, die sich für Olympia 2020 in Tokio qualifiziert hat.

Start in die Wahlkampfberichterstattung ab Jänner

Während sich das Jahr 2019 dem Ende zu neigt, laufen in der Redaktion des ORF Burgenland schon die Vorbereitungen für das Wahljahr 2020. Im neuen Jahr steige man dann ganz stark in die Berichterstattung ein, mit diversen Wahlkampfauftakten, mit Einzelinterviews mit allen Parteichefs in „Burgenland heute“, so Chefredakteur Schneeberger. Am 16. Jänner gibt es dann ab 20.15 Uhr in ORF 2 die große Diskussion mit den Spitzenkandidaten. „Das dürfte doch ein ziemlich spannender Abend werden – zehn Tage vor der echten Landtagswahl“, sagte Schneeberger. Gewählt wird am 26. Jänner, am 17. Jänner gibt es die Möglichkeit zur vorgezogenen Stimmabgabe.