Weihnachtsfest als Schuldenfalle

Gerade zu Weihnachten ist der Druck etwas schenken zu müssen besonders hoch, so verhält es sich meist auch mit den Erwartungen. Viele würden für die Geschenke weit mehr ausgeben, als sie sich eigentlich leisten könnten, sagte Michaela Puhr von der Schuldnerberatung des Landes Burgenland.

Verlockende Angebote zur Vorweihnachtszeit

„Um Weihnachten herum legen die Wirtschaft und die Geldgeber vor allem den Fokus auf die Konsumenten. Da gibt es dann Werbeaktionen wie ‚Kaufen Sie jetzt, zahlen Sie erst im Jänner‘, ’Nimm drei, zahl zwei´, Kontenüberziehungen, Kreditkarten und auch die Möglichkeit von Ratenkäufen. Dadurch werden teure Geschenke scheinbar leistbar – und dann tappt man in die Schuldenfalle“, so Puhr.

Betroffen seien alle Altersschichten. Das habe die Erfahrung gezeigt. Vor allem seien es aber, durch das Konsumverhalten, junge Erwachsene – indem sie über ihre Verhältnisse leben würden, sagte Puhr. „Betroffen sind aber auch ältere Personen die beispielsweise ihren Arbeitsplatz verloren und dadurch ein schlechteres Einkommen haben“, so Puhr.

Schuldnerberatung bietet praktische Tipps an

Damit es gar nicht so weit kommt, geben die Expertinnen und Experten der Schuldnerberatung praktische Tipps. Gerade bei Weihnachtseinkäufen sei es ratsam vorab zu entscheiden, welchen Betrag man zur Verfügung habe. Diesen sollte man dann beim Einkauf in bar abheben und dann gezielt mit diesem Betrag einkaufen gehen, sagte Puhr. Ein weiterer Tipp wäre das Anlegen einer Weihnachtsliste, mit allen, die man beschenken möchte. Dann gelte es für jeden einzelnen ein Budget festzulegen. „Dann erliegt man nicht diesen Verlockungen und Fallen des täglichen Lebens“, sagte Puhr.

Sollte man trotzdem in eine finanzielle Notlage kommen, bietet die Schuldenberatung des Landes in Oberwart und Eisenstadt kostenlose Hilfe an. Im Schnitt gibt jeder Burgenländer und jede Burgenländerin heuer rund 350 Euro für den Weihnachtseinkauf aus – mehr dazu in Weihnachten: Regionales im Trend. Insgesamt erwartet die Wirtschaftskammer rund 1,4 Millionen Packerln die heuer unter den heimischen Christbäumen liegen werden.