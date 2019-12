Landeshauptmann Doskozil heiratet

Hochzeitsgerüchte um den Landeshauptmann machten in und um das Eisenstädter Landhaus schon länger die Runde. Nun dürfte es offiziell sein. Doskozils Pressesprecher, Herbert Oschep, bestätigte auf Nachfrage des ORF Burgenland eine entsprechende Meldung der „Kronen Zeitung“ in der Sonntagsausgabe. Demnach möchte das Paar Ende Mai 2020 heiraten.

ORF

Zwei Jahre Fernbeziehung zwischen Köln und Eisenstadt

Hans Peter Doskozil und Julia Jurtschak lernten sich laut Medienberichten im Mai 2017 bei einer Veranstaltung in Köln in Deutschland kennen. Doskozil war damals noch Verteidigungsminister. Nach zwei Jahren Fernbeziehung zogen sie im Mai 2019 nach Oberwart, wo sie nun gemeinsam leben. Julia Jurtschak ist 36 Jahre alt und in Deutschland geboren, wo sie in der Eventbranche als Managerin tätig war.

Hochzeitstermin am 30. Mai

Der Hochzeitsantrag erfolgte laut „Kronen Zeitung“ Ende August bei einem gemeinsamen Essen im Heimatort von Julia Jurtschak in Deutschland. Kirchlich heiraten wollen die beiden nicht, auch Kinder seien nicht geplant, heißt es. Hans Peter Doskozil ist 49 Jahre alt, geschieden und hat zwei erwachsene Kinder. Als Hochzeitstermin soll der 30. Mai 2020 bereits fixiert sein.

Doskozil dementiert Gerüchte um Vizekanzler

Auf die Frage der „Kronen Zeitung“, ob Doskozil nach Weihnachten dann Überraschungsvizekanzler von Sebastian Kurz werde sagte Doskozil, dass er das ausschließe. Diese Gerüchte würden von der ÖVP gestreut, um die Grünen bei den Verhandlungen unter Druck zu setzen, sagte Doskozil. Mit Kurz habe er zuletzt im April Kontakt gehabt, hieß es.