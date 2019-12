Jennersdorfer Stadtverwaltung übersiedelt

Die Übersiedelung der gesamten Verwaltung ist genau durchgeplant. Dafür sind alle verfügbaren Kräfte der Stadtgemeinde derzeit im Einsatz. Das gesamte Inventar und tausende Akten müssen in großen Kisten in das Ausweichquartier beim Bahnhof überstellt werden. "Es ist momentan sehr stressig. Alle Mitarbeiter sind im Einsatz und helfen fleißig mit. Wir haben am Freitagnachmittag angefangen und haben schon viel ins neue Gebäude gebracht, aber es ist noch sehr viel zu tun, sagte die Umzugsleiterin, Amtsleiterin Roswitha Feitl.

ORF

Rathausgebäude in die Jahre gekommen

Der Umzug ist notwendig geworden, weil das rund 60 Jahre alte Rathaus nicht mehr den Anforderungen einer modernen Stadtverwaltung entspricht, so Feitl. Das Haus sei sehr klein, desolat und in die Jahre gekommen. Es entspreche nicht mehr dem Stand der Technik. Es sei jetzt ganz wichtig, dass man neue Räumlichkeiten bekomme, sagte Feitl.

ORF

Bis es aber soweit ist, ist die Jennersdorfer Stadtverwaltung in dem ehemaligen Zollamtsgebäude am örtlichen Bahnhof untergebracht. Das Gebäude bietet ausreichend Platz für die gesamte Verwaltung. Was allerdings fehlen würde, ist ein großer Sitzungssaal. Für die Gemeinderatssitzung könne es durchaus knapp werden, denn der Besprechungssaal sei nicht besonders groß. Die Sitzungen werde man in ein Gasthaus verlegen müssen, sagte die Amtsleiterin.

Die Amtsgeschäfte im Ersatzquartier werden am Montag wieder in vollem Umfang aufgenommen. Das Provisorium soll maximal drei Jahre dauern. In der Zwischenzeit soll das Jennersdorfer Rathaus generalsaniert werden. Derzeit läuft die Detailplanung für die Generalsanierung.