Goldene CD für Bischof und Pfarrer

Bei einem Weihnachtskonzert in Eisenstadt wurde den beiden die Ehrung überreicht, berichtete die „Kathpress“. Bereits einige Wochen nach ihrem Erscheinen im Vorjahr habe die CD Gold-Status erlangt. Laut Walter Wessely, Produzent und Komponist der CD, sei es „zumindest in Europa bisher einzigartig, dass ein Bischof eine solche Auszeichnung erhalten habe“, hieß es in der Aussendung.

Viktor Fertsak

Das ausgezeichnete Album enthält unter anderem eine spezielle Version von „Stille Nacht, Heilige Nacht“, in der Zsifkovics und Brei drei Strophen in drei verschiedenen Sprachen sowie eine vierte Strophe in vier Sprachen singen. Aber auch Weihnachtsklassiker wie „Alle Jahre wieder“ und „Leise rieselt der Schnee“ sind auf der CD zu hören.