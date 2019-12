Vorsicht beim Christbaumtransport

Rund 84.000 burgenländische Haushalte würden zu Weihnachten einen echten Christbaum aufstellen, so Herbert Gerencser von der Landwirtschaftskammer Burgenland. Das gehe aus Umfragen hervor, die alle vier bis fünf Jahre bei Christbaumproduzenten in ganz Österreich durchgeführt würden, so Gerencser.

Ladungssicherung auch bei Christbäumen unumgänglich

Natürlich müssen all diese Bäume auch irgendwie in die heimischen Wohnzimmer transportiert werden. Um Organstrafmandate oder gar Unfälle zu vermeiden, müsse man dabei besonders darauf achten, dass die Bäume gut gesichert sind, so Gerhard Graner vom ARBÖ. Ideal wäre es, wenn das Fahrzeug groß genug ist, dass der Christbaum sich im Fahrzeug befindet und die Heckklappe zu ist.

„Da ist es natürlich wichtig, dass der Baum beim Schalten nicht stört und die Sicht nicht behindert und auch im Fahrzeug selbst richtig gesichert ist“, so Graner. Wenn der Baum hinten aus dem Fahrzeug hinausrage, sei es wichtig, dass keine Blinker und Brems- oder Heckleuchten dadurch verdeckt werden. Außerdem müsse natürlich auch das Kennzeichen lesbar sein, sagte der Experte.

Der Baum darf allerdings nicht länger als einen Meter aus dem Fahrzeug herausragen und muss in weiterer Folge dann mit einer rechteckigen, reflektierenden Tafel gekennzeichnet werden. Wenn der Baum auf dem Dach transportiert wird, muss er natürlich entsprechend gut gesichert sein, damit es zu keinen Unfällen kommt. Am besten würde das mit einem Dachträger und entsprechendem Befestigungsmaterial funktionieren – Gewebebandgurte seien dafür ausreichend, sagte Graner.

Strafen von bis zu 5.000 Euro

Beachtet man diese Regeln nicht, kann das richtig teuer werden. Fehlende, falsche oder unzureichende Ladungssicherung, beziehungsweise unsachgemäßer Transport, sind Vormerkdelikte. Selbstverständlich gelten auch für Christbäume dieselben Bestimmungen, wie für jedes andere Ladegut auch. Ein unsachgemäßer und unzureichender Transport kann im schlimmsten Fall bis zu 5.000 Euro kosten.