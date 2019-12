Chronik

Ablenkung: Unfallursache Nummer Eins

Eine Hand am Steuer, die andere am Handy – das ist theoretisch per Gesetz verboten. In der Praxis zeigt sich leider ein ganz anderes Bild, auch bei uns im Burgenland. Allein zwischen Jänner und August gab es im Burgenland mehr als 2.000 Anzeigen wegen Handy am Steuer. Politik und Polizei wollen deshalb den Kontrolldruck erhöhen.