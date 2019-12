Tschürtz: „Möchte nicht vorgreifen“

Die Wiener FPÖ-Abgeordneten Karl Baron, Klaus Handler und Dietrich Kops spalten sich von der freiheitlichen Mutterpartei ab und treten künftig unter dem Namen „Die Allianz für Österreich“ auf. Baron ist ein Unterstützer des ehemaligen FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache. Er lässt aber noch offen, ob er auf sein Mandat verzichten und Strache damit den Weg zurück in die Politik frei machen wird. Zu einem möglichen Parteiausschluss von Strache meinte Tschürtz, dass er noch immer der Meinung sei, dass wenn es strafrechtlich relevante Dinge gibt, die Gerichtsbarkeit ermitteln soll und es dort auch bleiben soll.

„Verlasse mich auf Gerichtsbarkeit“

„Alles, was der Partei schadet, ist natürlich nicht gut – aber das werden die Wiener dann selbst entscheiden“, so Tschürtz. „Ich glaube schon, dass wenn es ein parteischädigendes Verhalten gibt – das werden die Wiener zu bewerten haben – dass man natürlich Konsequenzen ziehen soll. Was ich nicht möchte ist, dass man Vorverurteilungen in Bezug auf strafrechtliche Handlungen macht. Da gibt es die Staatsanwaltschaft, die Gerichtsbarkeit in Österreich – da verlasse ich mich darauf“, sagte Tschürtz.