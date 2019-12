Landtag debattiert Gesundheit und Verkehr

Das Budgetkapitel Gesundheit wurde mehrheitlich angenommen. Kritik der Opposition entzündete sich unter anderem am angekündigten Neubau eines Krankenhauses im Raum Neusiedl am See. Es soll in zehn Jahren das Spital in Kittsee ersetzen.

Sagartz: „Teil einer Landtagsinszenierung“

ÖVP-Klubobmann Christian Sagartz vermisse umfassende Informationen seitens der Landesregierung: „Das ist Teil einer Landtagsinszenierung, einer Landtagswahl-Inszenierung. Ich hoffe, dass man hier mit dem Vertrauen der Menschen gut umgeht. Ich bin gespannt – viele von uns werden bei bester Gesundheit sein, wenn in zehn Jahren dann dieses Krankenhaus eröffnet wird.“

Posch-Gruska: „Forderungen wird Rechnung getragen“

Das Land mache sehr viel, um die wohnortnahe Gesundheitsversorgung der Bevölkerung auf einem hohen Niveau zu halten, sagte die SPÖ-Abgeordnete Inge Posch-Gruska. Das Land halte auch die Standortgarantie für fünf Spitäler aufrecht: „Mit dem Neubau des Krankenhauses Oberwart, ab dem Jahr 2020, wird hier eine sehr sehr große Einzelinvestition im Burgenland realisiert – und zusätzlich das Krankenhaus für den Bezirk Neusiedl, wo es ja auch eine Forderung war, dass es eine bessere Gesundheitsvorsorge geben soll, dem wird auch Rechnung getragen.“

Petrik: „Bahnverkehr ausbauen“

In der Diskussion zum Thema Verkehr kritisierte die grüne Abgeordnete Regina Petrik, dass der Straßenbau, im Vergleich zum öffentlichen Verkehr, immer noch einen sehr hohen Stellenwert habe: „Es ist doch nötig, dass wir den Bahnverkehr deutlich ausbauen. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren hier noch weitere Schritte gehen werden. Im Moment sind uns diese Schritte viel zu wenig.“

Wiesler: „Mobilität forcieren“

Das Land werde auch im nächsten Jahr die Mobilität der gesamten Bevölkerung forcieren, sagte der FPÖ-Abgeordnete Markus Wiesler: „Die Park- and Ride-Angebote sollen gesteigert und ausgebaut werden. Das Nutzen öffentlicher Verkehrsmittel soll dadurch attraktiver werden, zugleich soll es ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz sein und es soll so auch die Verkehrssicherheit gesteigert werden.“

Das Gesamtbudget für 2020 soll am späten Nachmittag beschlossen werden – Landtagssitzung live.