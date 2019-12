Fliesen als Wegweiser

Im Hause Spadlinek in Kohfidisch dreht sich alles um Fliesen. Keine Massenware, sondern Spezialkeramik, oft erzeugt von kleinen Manufakturen in Deutschland, Italien und Dänemark. Alexander Spadlinek ist aber nicht nur Spezialist für seltene Einzelstücke – er hat auch ein Leitsystem für Blinde und sehbehinderte Menschen entwickelt.

Je nach Anordnung der Fliesen ergibt sich ein Muster im Boden, aus dem die Betroffenen zum Beispiel den Weg zum Bahnsteig oder zu den Toiletten erkennen können. Erzeugt werden die Fliesen von einem Partnerunternehmen in Deutschland. „Aufgrund der hohen Qualität muss es eine Industrie sein. Das geht nicht in Handarbeit – das muss industriell mit den höchsten Standards gefertigt werden. Wir müssen das gewährleisten“, so Unternehmer Alexander Spadlinek.

ORF

Vater und Sohn Zweimannbetrieb

„Spadlinek und die Fliesenmacher“ ist ein Zweimannbetrieb, bestehend aus Vater und Sohn. Franz Spadlinek war zunächst bei einem Großhändler angestellt. Aus großem Interesse für Kunst und Architektur wagte er den Schritt in die Selbständigkeit.

Er suchte und entwickelte Fliesen zum Beispiel für Gebäude von Hundertwasser und Arik Brauer. Auch das Bundesdenkmalamt ist ein wichtiger Auftraggeber. „Wir sind eigentlich kein ertragsorientiertes Unternehmen, sondern eher ein Liebhaberbetrieb. Das ist mein Leben gewesen“, so Franz Spadlinek.

ORF

Ein besonderer Auftrag kam vom Museum für angewandte Kunst in Wien: Das legendäre Kabarett Fledermaus, gestaltet von Josef Hoffmann im Jugendstil, wurde für eine Ausstellung rekonstruiert. 45 Quadratmeter Fliesen waren anhand von alten Fotos zu gestalten – ein Referenzprojekt für das Unternehmen.