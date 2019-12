Schüler werden als Lebensretter geschult

Statistisch gesehen ist der plötzliche Herzstillstand weltweit die dritthäufigste Todesursache. In Österreich ist etwa jeder Zehnte einmal betroffen. Das Projekt „Kids save Lives“ soll die Schülerinnen und Schüler auf genau so eine Situation richtig vorbereiten. Am Dienstag ist es an der Europäischen Mittelschule in Pamhagen (Bezirk Neusiedl am See) vorgestellt worden.

Spezieller Kurs für Wiederbelebungsmaßnahmen

Jeder Schulverband im Bezirk erhält dafür ein Paket mit Übungspuppen und Defibrillatoren. Zweimal pro Jahr gibt es dann Reanimationsübungen. Die korrekte Ausführung wird dabei mittels App überprüft. Dabei handle es sich nicht um einen Erste-Hilfe-Kurs, sagte Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ). Der werde in der Schule ohnehin schon durchgeführt. Es gehe ganz speziell darum, wie man bei einem plötzlichen Herzstillstand richtig reagiert. Natürlich gehe es auch darum, dass man den Kindern die Angst vor Erster Hilfe bei einem Herzstillstand nimmt, so Winkler.

In anderen Staaten sind solche Schulausbildungen bereits jahrzehntelange Praxis, so etwa in Norwegen. Dort würden 80 Prozent der Menschen bei so einem Notfall sofort reagieren, in den Niederlanden seien es 70 Prozent, erklärte der Initiator des Projekts, Notfallmediziner Michael Hill. Das liege in Norwegen zum Beispiel daran, dass man die Schülerinnen und Schüler seit den 1960er-Jahren für solche Situationen schult und regelmäßig mit ihnen trainiert.

Nur 15 Prozent wissen wirklich was zu tun ist

In Österreich wüssten derzeit nur 15 Prozent der Bevölkerung wie sie bei einem plötzlichen Herzstillstand reagieren sollen, so Hill. Durch Aktionen wie diese wolle man diesen Wert in den kommenden Jahren deutlich steigern und so letztlich viele Leben retten. Die Kinder hätten keine Probleme damit sich mit der Materie zu befassen. Ziel ist es, dass diese Wiederbelebungsmaßnahmen, wenn man sie mit den Kindern zweimal pro Jahr trainiert, am Ende so in Fleisch und Blut übergehen, wie das etwa beim Radfahren oder Schwimmen passiert, sagte Hill. Das Wichtigste sei, dass man sich traut überhaupt etwas zu tun. Denn nichts zu tun sein in jedem Fall das Falsche, so Hill.