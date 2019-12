Start für zweitägigen Budgetlandtag

Das Budget der rot-blauen Landesregierung für das Jahr 2020 übersteigt damit die geplanten Ausgaben im heurigen Jahr um rund 200 Millionen Euro. Beschlossen wird es wohl neuerlich von der SPÖ und dem Koalitionspartner FPÖ werden, die Oppositionsparteien, ÖVP, Grüne und das Bündnis Liste Burgenland LBL, hatten bereits im Vorfeld angekündigt, dass sie dem Budget nicht zustimmen werden.

19 Punkte auf der zweitägigen Tagesordnung

Die Landtagssitzung läuft seit Mittwoch 10.00 Uhr – Landtagssitzung live. Es stehen an den beiden Sitzungstagen 19 Punkte auf der Tagesordnung. Abgestimmt wird unter anderem auch über den durchaus umstrittenen Mindestlohn von 1.700 Euro netto für Landesbedienstete. Zunächst geht es aber am Mittwoch nach der Fragestunde um das Budget für das Jahr 2020. Die Auszahlungen des Landes steigen im kommenden Jahr von 1,16 auf 1,36 Milliarden Euro.

Zum fünften Mal in Folge sehe das Budget nun keine neuen Schulden vor, sagte FPÖ-Klubobmann Geza Molnar. Es sei jetzt das vierte Budget in Folge, wo man den Schuldenstand des Landes sogar verringere, und zwar neuerlich um zwei Millionen Euro im Kernhaushalt. Rot-Blau heiße Schuldenabbau, so Molnar.

Mindestlohn als großes Diskussionsthema

Im Budget 2020 finden sich Maßnahmen wie der Gratiskindergarten, das Pflegeanstellungsmodell sowie das neue Besoldungsrecht für Landesbedienstete. Ab 1. Jänner 2020 sollen Landesbedienstete 1.700 Euro netto für ihre Arbeit erhalten. Die dafür zusätzlich anfallenden Kosten beziffert SPÖ-Klubobfrau Ingrid Salamon mit rund 2,3 bis 3,9 Millionen Euro. Das sei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung und solle auch als Vorbild für die Privatwirtschaft sein, sagte Salamon.

Die ÖVP kritisiert das von der Regierung vorgelegte Budget und bezeichnet es im Vorfeld als intransparent. Gemeinden würden durch den Gratiskindergarten und die Pflegeanstellung künftig stärker zur Kasse gebeten werden. Der geplante Mindestlohn sei ein rot-blauer Einheitslohn, so ÖVP-Klubobmann Christian Sagartz. Tatsache sei, dass das ein Prestigeprojekt von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sei, dem die FPÖ zähneknirschend zustimmen würde. „Es geht ja nur um einen Wahlkampf-Gag“, sagte Sagartz.

Die Grünen werden diesem Landesbedienstetengesetz im Landtag hingegen zustimmen, dem Budget allerdings nicht. Sie vermissen unter anderem umfassende Klimaschutzmaßnahmen. Der vorliegende Voranschlag des Landes sei kein Klimaschutz-Landesvoranschlag, sagte Grünen-Landessprecherin Regina Petrik. In den wesentlichen Punkten, wo sich etwas weiter bewegen sollte, würde sich nichts ändern, so Petrik.