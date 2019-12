Energie Burgenland forciert Photovoltaik

Rund 130.000 Euro hat die Energie Burgenland in die neue Anlage auf dem Dach des Parkhauses beim Krankenhaus Oberwart investiert. Der damit erzeugte Strom wird ins öffentliche Netz eingespeist. So können zum Beispiel einige Straßenzüge in Oberwart ein Jahr lang mit Beleuchtung versorgt werden. Auch das Krankenhaus Oberwart wird mitversorgt.

ORF

381 Photovoltaikmodule installiert

Auf 670 Quadratmetern habe man auf dem Dach des Parkhauses 381 Module untergebracht, sagte Energie Burgenland Geschäftsführer Michael Gerbavsits. Unten gebe es dann drei E-Lade-Stationen – das passe alles in die weitere Ausbauoffensive der Energie Burgenland, sowohl die Photovoltaikmodule als auch die Ladestationen, so Gerbavsits. Drei Wallboxen, also Ladepunkte für E-Fahrzeuge, stehen den Bediensteten des Krankenhauses, aber auch den Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung. Weitere sollen folgen.

ORF

Ladestationen in Infrastruktursystemen als Ziel

Für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sei die Anlage ein erster Schritt zu umfassenderen Maßnahmen. Die Ziele seien höher gesteckt. Es müsse ein Ziel sein diese Ladestationen überall in den Infrastruktursystemen zu haben. Das heiße auch bei den Wohnhauskomplexen und Unternehmen. Die politische Perspektive als Auftrag an die Unternehmen sei, die E-Mobilität und auch die Infrastruktur massiv zu fördern, so Doskozil. Bei der Energie Burgenland sind bereits 13 neue Projekte geplant. Bis zum Jahr 2025 soll die Stromproduktion aus Photovoltaik verzehnfacht werden.