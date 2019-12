Sicherheitsaktion: 200 Gratis Rauchmelder

Im laufenden Jahr wurden die burgenländischen Feuerwehren zu 134 Brandeinsätzen in Wohnungen und Einfamilienhäusern im ganzen Land gerufen. Bei 14 dieser Einsätze gab es Verletzte oder Tote – häufig aufgrund von Rauchgasvergiftungen. Mit der Aktion „Rauchmelder können Leben retten“ will das Land Burgenland daher Präventionsarbeit leisten, sagte Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ).

„Wichtig ist natürlich, dass man durch die Rauchmelder Tragödien verhindern kann. Die Installierung eines Rauchmelders wäre sehr wichtig, dass ist schnell getan und kann auch einen Sachschaden in Millionenhöhe vermeiden“, so Tschürtz.

Bgld. Landesmedienservice

Auf LSZ-Homepage anmelden

Insgesamt werden an 200 Haushalte deshalb gratis Rauchmelder vergeben – drei Sück pro Haushalt. „Der Ablauf ist so, dass man sich über die Homepage der Landessicherheitszentrale anmelden kann. Wir werden diese Aktion Mittwoch um 12.00 Uhr freischalten. dann kann man sich anmelden und die ersten 200 bekommen jeweils drei Stück dieser Rauchmelder“, so der Leiter der Landessicherheitszentrale Christian Spuller.