Kultur

Hochwarter: Buch über Cowboys und Politik

„immer wieder taucht ein cowboy auf“ heißt das neue Buch des Pinkafelder Schriftstellers Rudolf Hochwarter, das vor kurzem in der edition lex liszt 12 erschienen ist. Der 63-jährige nimmt in Gedichten und Kurztexten Bezug auf die politische Situation in Österreich.