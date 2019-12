Drei von vier Urlaubern aus Österreich

Nirgendwo sonst in Österreich ist der Anteil an inländischen Besucherinnen und Besuchern höher als im Burgenland. Das ist ein Ergebnis der nun vorliegenden Tourismuswertschöpfungsanalyse für das Jahr 2017. Demnach kommen drei Viertel aller Gäste im Burgenland aus Österreich. Zum Vergleich: ansonsten sind im gesamten Bundesgebiet ausländische Gäste knapp in der Mehrheit.

Sehr hoher Anteil an Tagesgästen

Eine weitere Besonderheit im Burgenland ist die besonders hohe Zahl an Tagesgästen, sagte Tourimsuslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ). Tagesgäste würden im Burgenland zu knapp 42 Prozent der gesamten Ausgaben beitragen. Das sei im Bundesländervergleich sehr hoch und liege daran, dass man einige wenige wirklich attraktive Zentren für Tagesgäste habe – allen voran etwa das Outlet Center in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See), so Petschnig. Der Burgenland Tourismus will in Zukunft noch mehr Angebote für Tagesgäste schaffen, um sie so dazu zu bewegen, mehr Geld im Burgenland auszugeben und eventuell auch hier zu übernachten.

Nur wenig Wertschöpfung im Kulturbereich

Ein weiteres, für die Verantwortlichen überraschendes Ergebnis der Untersuchung sei, dass im Kulturbereich im Burgenland die Wertschöpfung vergleichsweise niedrig ist, sagte Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Hannes Anton. Das sei eine klare Aussage dafür, dass man die Bettenkapazitäten in diesem Zeitraum einfach nicht habe, so Anton.

Die großen Zugpferde im Steinbruch St. Margarethen und auf der Mörbischer Seebühne (beides Bezirk Eisenstadt-Umgebung) würden im Juli und August stattfinden. In diesem Zeitraum habe man die höchsten Spitzen in der Beherbergung und daher stehen auch die Bettenkapazitäten einfach nicht zur Verfügung, sagte Anton. Insgesamt profitiert das Burgenland mehr vom Tourismus und der Freizeitwirtschaft als der Durchschnitt Österreichs. 18,3 Prozent der Wirtschaftsleistung entfallen auf diesen Sektor pro Jahr. Das entspricht einer Summe von rund 1,6 Milliarden Euro.