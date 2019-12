Neue LBL-Plakate und ÖVP-Forderungen

Das Bündnis Liste Burgenland LBL hat am Montag die erste Plakatwelle für die Landtagswahl am 26. Jänner 2020 präsentiert. Man habe sich dazu entschieden, den Burgenländerinnen und Burgenländern mit den ersten Plakaten ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches neues Jahr zu wünschen, sagte LBL-Obmann Manfred Kölly.

Bündnis Liste Burgenland

„Der Advent dient zur Vorbereitung auf das Weihnachtsfest und sollte nicht für politischen Wahlkampf herhalten müssen“, so Kölly.

ÖVP fordert Änderung der Wohnbauförderung

Im Zuge einer Pressekonferenz forderte die ÖVP Burgenland am Montag aufgrund der andauernden Niedrigzinsphase eine Änderung der Wohnbauförderung. Das Land solle seine Wohnbaudarlehen verbilligen, das sagte am Montag ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner. Er sprach von einer Fixverzinsung von 0,75 Prozent in einem Zeitraum von 20 Jah

ORF/Auer

Um besonders jungen Menschen leistbares Wohnungseigentum zu erleichtern, solle auf Bundesebene auch die Grunderwerbssteuer abgeschafft werden, forderte Sebastian Steiner, Obmann der Jungen ÖVP. „Leider ist der Druck auf dem Wohnungsmarkt und in der Preispolitik sehr stark, aber jeder junge Mensch im Burgenland sollte sich das leisten können. Hier ist vor allem die Politik in der Pflicht“, so Sebastian Steiner.