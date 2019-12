Sport

Grabowski macht achten Platz bei EM-Finale

Schwimmerin Lena Grabowski ist derzeit bei der Kurzbahn-Schwimm-Europameisterschaft in Glasgow im Einsatz. Am Freitag schaffte sie es über 200m Rücken ins Finale und belegte am Ende den achten Platz. Gold holte die Italienerin Margeritha Panziera. Am Samstag startet die Parndorferin über 50m Rücken und über 200m Lagen.