Heldenhafte Lebensretter aus Steinbrunn

Es war ein extrem heißer Sommertag, der 30. Juni – und in Großhöflein brannte die Mülldeponie. 288 Feuerwehrleute waren an diesem Sonntagnachmittag freiwillig im Einsatz, darunter auch die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Steinbrunn. „Es war irrsinnig heiß. Wie wir dann zum Einsatzort gekommen sind, war der Geruch ein Wahnsinn, es hat gestunken wie die Pest“, so Wirth.

Rund 180 Tonnen Gewerbeabfall standen in Flammen. Über dem gesamten Areal lag ein dunkler, beißender Rauch. Lukas Pavitsich und Andreas Wirth erhielten den Befehl mit schwerem Atemschutz vorzurücken. „Unsere Aufgabe war es, die Ausweitung des Brandes auf die Container zu verhindern“, so Pavitsich.

Pavitsich: „Es ging um Leben und Tod“

„Die Rauchschwaden waren relativ stark, und auf einmal hörten wir jemanden ‚Hilfe Hilfe‘ schreien. Dann haben wir gesehen, dass ein Feuerwehrmann ohne Atemschutz auf dem Container liegt. Der Wind hat gedreht und er wurde von den Rauchschwaden überrascht“, erzählte Wirth. Es sei wirklich um Leben und Tod gegangen, so Pavitsich.

Die routinierten Feuerwehrmänner reagierten blitzschnell. Während Lukas sofort über Funk die Sanitäter alarmierte, griff sich Andreas schon die erste Holzpalette. Gemeinsam bauten sie eine provisorische Leiter. Sie bekamen den Verletzten zu fassen und zogen ihn vom Dach des Containers.

Wirth: „Es war sehr knapp“

„Das war sehr knapp, der nächste Atemschutztrupp wäre erst fünf, sechs Minuten später gekommen, das hätte er sicher nicht überlebt“, so Wirth. Nach nur einer Nacht im Spital konnte der Gerettete nach Hause gehen – das verdankt er Lukas Pavitsich und Andreas Wirth, zwei heldenhaften Feuerwehrmännern aus dem Burgenland.