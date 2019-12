LFI präsentiert neues Bildungsprogramm

Im Vorjahr haben 15.600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Kurse des Ländlichen Fortbildungsinstitutes LFI im Burgenland besucht. Das neue Programm enthält vor allem Bildungsveranstaltungen – zum Beispiel zu den Themen Lebensmittelhygiene und Pflanzenschutz im Obstbau, aber auch Marketingseminare wie „Urlaub am Bauernhof“.

Regionalität und Innovation als Schwerpunkte

Der Schwerpunkt im nun stattfindenden Kursjahr 2019/2020 liege auf den Themenbereichen Regionalität und Innovation, sagte Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Berlakovich. Es gebe jetzt innovative Bildungsangebote. Damit könne man neue Dinge erschließen und den Bauern neue Einkommensmöglichkeiten garantieren und den Konsumenten ein innovatives Angebot präsentieren. Es gehe aber auch darum, dass man Bäuerinnen und Bauern so ausbilde, dass sie sich dann auch in eine Investition hineintrauen und dann auch einen Erfolg haben und so regionale Angebote schaffen, so Berlakovich.

Kursangebot für Konsumenten und Schüler

Die Kurse richten sich nicht nur an Landwirte, sagte LFI-Geschäftsführer Johann Pötz. Die zweite große Zielgruppe seien die Konsumentinnen und Konsumenten. Man biete zum Beispiel viele Back- oder Kochkurse an, so Pötz. Die seien sehr beliebt. Die dritte wesentliche Zielgruppe gehe dann in Richtung Schulen, wo man mehr als 100 Schulbesuche von Klassen auf den Bauernhöfen organisiere. Dort würden die Schüler dann das Leben auf dem Bauernhof kennenlernen und erfahren, wie die Lebensmittel dort produziert werden, sagte Pötz.

Die Kursteilnahme kostet je nach Lehrgang zwischen zehn und 200 Euro. Lehrgänge, mit denen der Erwerb eines Zertifikats verbunden ist, können auch mehr als 2.000 Euro kosten. Für Landwirtinnen und Landwirte gibt es jedoch entsprechende Fördermöglichkeiten.