Wraber kämpft für Olympia

Japans Hauptstadt Tokio ist Austragungsort der olympischen Sommerspiele 2020 – und die Wunschdestination von Österreichs bestem Badminton-Spieler Luka Wraber vom ASKÖ Neudörfl. In Tokio will er erstmals Olympia-Luft schnuppern. Dafür reist er seit Anfang Mai weltweit zu internationalen Turnieren, um genügend Punkte zu sammeln

„Freue mich auf die nächsten Monate“

„Ich bin auf der einen Seite schon ziemlich zufrieden, auf der anderen Seite habe ich auch ein paar sehr gute Chancen ausgelassen, womit ich es jetzt eigentlich schon besiegeln hätte können. Aber dann wäre es eigentlich langweilig und so schaut es auch sehr gut aus und ich freue mich schon auf die nächsten Monate“, so Wraber.

ORF

Tägliches Training im Nationalteam

Als Heeres-Sportler trainiert er mit dem Nationalteam fast täglich in der Südstadt, und ist neben seinen internationalen Einsätzen auch in der deutschen Bundesliga aktiv. Aber begonnen hat alles mit einem anderen Ball, und mit einem anderen Schläger.

„Als ganz kleiner Bub, mit fünf, sechs Jahren, habe ich mit Tennis begonnen, so zwei bis dreimal die Woche. Dann habe ich beim Familien-Pfadfinderlager Federball gespielt. Das hat mir so gefallen, dass mir mein Papa versprechen hat müssen, dass wir in die Halle gehen. Dann haben wir geschaut, wo man spielen kann und dann habe ich nie wieder aufgehört“, so der Sportler.

ORF

Nummer 99 der Weltrangliste

Luka Wraber ist Badminton-Profi, und aktuell die Nummer 99 der Weltrangliste. Mit einem Platz unter den Top-70 wäre Luka Wraber auch definitiv für die olympischen Spiele 2020 qualifiziert. Für Luka Wraber geht es heuer noch um wichtige Punkte bei seinen internationalen Einsätzen. Nächste Woche reist er nach Italien, danach spielt er in den USA – um sich so seinen Traum von seinen ersten olympischen Spielen zu erfüllen.