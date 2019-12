Neuerlich Debatte über Masernimpfpflicht

Bei der Debatte über eine Impfpflicht gegen Masern gibt es Einigkeit, auch über die Parteigrenzen hinweg. Doskozil pflichtete der Position seiner Amtskollegen aus Niederösterreich und der Steiermark, Johanna Mikl-Leitner und Hermann Schützenhöfer (beide ÖVP), grundsätzlich bei. Beide hatten sich bereits für eine Masernimpfpflicht ausgesprochen – mehr dazu in Zwei ÖVP-Länder für Masernimpfpflicht.

„Zuerst auf Aufklärung und Information setzen“

Selbstverständlich gelte es aber zunächst, alle Möglichkeiten der Aufklärung und Information auszuschöpfen, um die Durchimpfungsrate zu erhöhen. Sollte das aber nicht reichen, sei eine Impfpflicht sinnvoll und notwendig, weil es um den Schutz von Kindern gehe, so Doskozil. Er sprach sich dafür aus, eine einheitliche Länderposition zu erarbeiten. Bei der nächsten Landeshauptleutekonferenz sollte darüber beraten werden, sagte Doskozil.

APA/Georg Hochmuth

Seit die kostenlosen Masernimpfungen im Mutter-Kind-Pass aufgenommen wurden, waren die Masern in Österreich so gut wie ausgerottet. Durch die zunehmende Zahl an Impfgegnern lassen aber immer mehr Eltern ihre Kinder nicht mehr gegen Masern impfen. Daher ist diese schwere Krankheit wieder auf dem Vormarsch. Erst vor wenigen Tagen ist in der Steiermark ein Volksschulkind an Masern erkrankt – mehr dazu in Masern: Weitere Fälle werden erwartet. In der gesamten betroffenen Volksschule mit 160 Schülerinnen und Schülern, konnten mehr als 20 von ihnen keinen ausreichenden Schutz nachweisen.

Auch ein Masernfall im Burgenland

Laut Landessanitätsdirektion hat es im Burgenland bisher einen Fall gegeben. Ein Erwachsener hat sich Ende Juni, vermutlich an seinem Arbeitsplatz in Wien, mit Masern angesteckt. Weitere Fälle seien aber nicht aufgetreten, heißt es. Österreichweit gab es 2019 laut Gesundheitsministerium insgesamt 148 Masernfälle. Die Masernimpfung ist für alle Burgenländerinnen und Burgenländer, ohne Alterslimit, kostenlos und kann in jedem Alter nachgeholt werden.

FPÖ Burgenland gegen Impfpflicht

Die FPÖ-Burgenland spricht sich in der aktuellen Debatte und im Gegensatz zu SPÖ und ÖVP dezidiert gegen eine Impfpflicht für Kinder aus. „Die Frage ist durchaus heikel: Wo fängt es an – und wo hört es auf?“, sagte Klubobmann Geza Molnar. Er ist dafür, die Durchimpfungsrate durch mehr Aufklärung und Gratis-Impfungen zu erhöhen.