Post rüstet sich für Paketflut zu Weihnachten

In den Verteil- und Zustellzentren der Post herrscht in den Wochen vor Weihnachten traditionell Hochbetrieb, natürlich auch im Burgenland. Wer sichergehen möchte, dass Briefe und Packerl rechtzeitig bis zum 24. Dezember ankommen, der sollte auf bestimmte Fristen achten.

Fristen unbedingt beachten

Wer sogenannte PRIO-Briefe, also Briefe mit rascher Zustellung, innerhalb Österreichs verschicken möchte, sollte das bis Freitag, dem 20. Dezember, erledigen. Die kostengünstigeren ECO-Briefe sollten spätestens bis Mittwoch, dem 18. Dezember, verschickt werden, damit sie rechtzeitig ankommen. Letzter Aufgabetag für Pakete ist Samstag, der 21. Dezember. EMS, also Express Mail Service-Sendungen, müssen bis allerspätestens 23. Dezember aufgegeben werden, damit es sich bis zum Heiligen Abend noch ausgeht.

dpa-Zentralbild/Martin Schutt

Auslandssendungen benötigen mehr Zeit

Bei Sendungen ins Ausland muss man entsprechend früher dran sein, denn die brauchen im Regelfall länger als Inlandszustellungen. Wer etwa ein Paket innerhalb Europas verschicken möchte, muss das bis zum 18. Dezember tun. Ausgenommen sind dabei nur an Österreich angrenzende Länder, in diesem Fall kann man sich einen Tag länger Zeit lassen. Geht das Paket in die USA oder nach Südafrika, also außerhalb Europas, dann ist man bis zum 11. Dezember noch rechtzeitig dran.

Zustellungen auch noch am 24. Dezember

Traditionell sind auch die erweiterten Öffnungszeiten der Poststellen vor Weihnachten. Am 23. Dezember sind diese etwa bis 18.00 Uhr am Abend geöffnet, am 21. und 24. Dezember selbst bis zu Mittag um 12.00 Uhr. Auch Zustellungen erfolgen noch am 24. Dezember.