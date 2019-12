Burgenländisches Pflegemodell in Brüssel präsentiert

Einen „Green Deal“ versprach EU-Vizepräsident Frans Timmermans vor den Vertretern des EU-Ausschusses der Regionen in Brüssel und meinte damit, dass alle politischen Maßnahmen der kommenden Periode auf den Schutz der Umwelt und die Bekämpfung des Klimawandels abgestellt werden müssten. Der neue Kommissar für Arbeit und Soziales, der Luxemburger Nicolas Schmit, ergänzte, dass die grüne Veränderung nur mit sozialer Absicherung gehe. Mindestlohn, Kampf gegen Kinderarmut und Digitalisierung als Chance sind seine Ziele. In der Debatte stieß das von Landesrat Illedits vorgestellte burgenländische Pflegemodell auf großes Interesse. „Nicht nur darüber reden, sonder tatsächlich umsetzen, also das ist der Riesenunterschied zu anderen. Und hier denke ich, haben wir wieder einmal gezeigt, dass auch ein kleines Land, große Dinge sich angehen traut und umsetzen traut. Hier sind wir doch ein bisschen ‚Best Practice‘ für ganz Europa“, so Illedits. Das burgenländische Modell erntete viel Lob von Kommissar Schmit.

Lob fürs Burgenland

Für Karl Heinz Lambertz, der auch oft im Burgenland war, war die Plenartagung die letzte in seiner Funktion als Präsident. Turnusmäßig wechselt die Präsidentschaft alle zweieinhalb Jahre. Zu seinem Abschied fand er lobende Worte für das Burgenland: „Die Menschen müssen stolz darauf sein, Burgenländer zu sein, genauso wie sie stolz sein müssen, anderen Regionen in Europa anzugehören. Aber sie dürfen das niemals als Vorwand nehmen, um sich von anderen so abzugrenzen, dass diese nicht mehr die Partner, sondern die Feinde werden. Und das ist etwas, das wir in diesen europaskeptischen Zeiten leider allzu oft erleben und da bleibt dann für mich ein altes Konzpet sehr brauchbar: Erfolgreiche Regionen sind tief verwurzelt und breit vernetzt und das trifft sicherlich auf das Burgenland zu.“

Der Ausschuss der Regionen wurde vor 25 Jahren als Interessensvertretung der 285 EU-Regionen gegründet – das wurde auch gefeiert – unter anderem mit Wein und Spezialitäten aus dem Burgenland.