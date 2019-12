Comeback für Handwerkerbonus

Angesichts der international abflauenden Konjunktur habe er sich entschlossen, den Handwerkerbonus wieder einzuführen, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) Donnerstagvormittag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth.

Über die Wohnbauförderung werden im kommenden Jahr insgesamt zwei Millionen Euro ausgeschüttet, so Doskozil. „Der Handwerkerbonus im Einzelfall ist limitiert mit einer Fördersumme von 25 Prozent auf Arbeitsleistung, maximal 5.000 Euro. Handelt es sich zusätzlich um Energieeffizienzmaßnahmen, dann ist die Fördersumme mit 7.000 Euro gedeckelt“, so Doskozil.

„Aufstocken bei großer Nachfrage“

Wenn die Nachfrage sehr groß sei, werde der Handwerkerbonus auch aufgestockt. Rund 20 Branchen des Bau- und Baunebengewerbes sollen davon profitieren, sagte Wirtschaftskammerpräsident Nemeth, etwa Heizungsinstallateure, Dachdecker, Tischler oder Maler. Die Wirkung dieses Landeszuschusses sei beachtlich.

ORF

„Die Bundessparte Bau hat festgestellt, dass ein eingesetzter Euro in etwa den sechseinhalbfachen Hebesatz hat. Das heißt also die Summe mit den zwei Millionen Euro, die zur Verfügung gestellt wird, die ja die Arbeitszeit betrifft, ist eigentlich ein unglaublicher Hebel. Wir reden da von 13,5 Millionen ohne Mehrwertsteuer plus dem Material, das verwendet wird. Es ist also eine ordentliche Summe, die der Wirtschaft dann zur Verfügung steht“, so Nemeth.

Weiterhin Uneinigkeit bei Mindestlohn

Beim Handwerkerbonus herrschte zwischen Nemeth und Doskozil Einigkeit. Beim Mindestlohn von 1.700 Euro netto, den es ab Jänner im Landesdienst gibt, gab es zuletzt noch dicke Luft zwischen den beiden.

Am Donnerstag sagte Landeshauptmann Doskozil dazu: „Ich mache kein Geheimnis daraus. Wir sind bei gewissen Themen nicht immer einer Meinung. Meine Rolle ist es nicht immer jeden glücklich zu machen. Meine Rolle ist aber in Wirklichkeit vernünftige Politik auch im Sinne der burgenländischen Wirtschaft zu machen“, so Doskozil. „In vielen Bereichen, wo es bereits um qualifizierte Tätigkeiten geht, bezahlen wir sehr wohl solche Löhne“, meinte Nemeth. Für „einfache Tätigkeiten“ gebe der Markt solche Löhne aber „einfach nicht her“, so Nemeth.

ÖVP: „Wichtige Förderung“

ÖVP-Landesparteichef Thomas Steiner begrüßt die Wiedereinführung des Handwerkerbonus und spricht von einer „wichtigen Förderung für private Haushalte sowie kleiner und mittelständischer Betriebe, der klare Vorteile für alle Seiten bringe“.