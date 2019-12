Sechsjähriger starb bei tragischem Unfall

Trauer und Betroffenheit herrschen derzeit in der Region Stegersbach. In einem Reitstall, der derzeit umgebaut wird, kam vergangenen Freitag der sechsjährige Sohn des Eigentümers ums Leben. Die Polizei bestätigte Mittwochfrüh einen diesbezüglichen Bericht der „Kronen Zeitung“, gab aber keine weiteren Details zu dem tragischen Unfall bekannt.

Bei Arbeiten an einer Pferdebox stürzte demnach eine mehr als 150 Kilogramm schwere Metallplatte um. Sie traf den Buben, der noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag. Er wird am Freitag beigesetzt.