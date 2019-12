Eisenstadt: Krankenkasse wird zu Hotel

Das Gebäude der ehemaligen Gebietskrankenkasse ist eines der markantesten Häuser in Eisenstadt. Erbaut wurde es ab 1931 nach Plänen von Rudolf Perthen. Der Architekt plante in Eisenstadt mehrere wichtige Gebäude. Unter anderen das Landhaus und die Beamtensiedlung in der Ignaz Till Gasse.

Das Gebietskrankenkassengebäude wurde im Jahr 2016 an Esterhazy verkauft, die Krankenkasse zog aus – und in ein neues Haus um – mehr dazu in Neue Gebietskrankenkasse eröffnet.

Hotel und vier Wohnhäuser

Das nun am alten Krankenkassen-Standort geplante Hotel soll über 118 Zimmer verfügen, eine Dachterrassen-Lounge sowie ein Konferenzzentrum haben. Nicht nur ein Hotel wird gebaut, auch vier Wohnhäuser mit 62 Wohnungen und Büros mit einer Nutzfläche von 3.000 Quadratmetern sind geplant. Karl Wessely, Geschäftsführer der Esterhazy Betriebe, spricht von einem idealen Standort. Er verweist unter anderem auf den Blick auf Schloss Esterhazy. Der Bau des Hotels sei dringend notwendig, so Wessely. Er verweist auf zahlreiche Kongresse und Seminare, die im Schloss durchgeführt werden.

„Man kann die Teilnehmer nicht mehr in Eisenstadt unterbringen. Das heißt, ein neues Flagship-House, hier am prominentesten Standort der Stadt wird sich dieses Haus sehr gut machen und wird sich auch mit den anderen Häusern, die es in Eisenstadt gibt, gut ergänzen“, so Wessely. Im Moment laufen die Abbrucharbeiten, demnächst wird das markante historische Gebäude weichen müssen. „Kleine Bereiche werden übrig bleiben, aber im Großen und Ganzen handelt es sich um einen Neubau und um eine Neugestaltung“, sagt Wessely.

Hotel soll 2022 fertig sein

Die ehemalige Krankenkasse wurde nach Plänen von Rudolf Perthen 1931 bis 1932 errichtet. Der Architekt realisierte in Eisenstadt mehrere Bauten, die bekanntesten sind das Landhaus und die ehemalige Beamtensiedlung in der Ignaz Till Gasse. Nach dem Abriss des historischen Gebäudes wird der Bau des Hotels im Mai 2020 begonnen. Fertig werden soll das neue Hotel im Frühjahr 2022.